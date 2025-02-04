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Dünya

Filistin hükümeti, Gazze'de işleri yönetecek bir komisyon oluşturduğunu duyurdu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla Gazze Şeridi'nin idaresi için bir komisyon oluşturulduğu bildirildi.

AA4 Şubat 2025 Salı 16:23 - Güncelleme:
Filistin hükümeti, Gazze'de işleri yönetecek bir komisyon oluşturduğunu duyurdu
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, haftalık hükümet oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının birliğini vurguladı.

Gazze Şeridi'nin idaresi için Devlet Başkanı Abbas'ın talimatıyla bir komisyon oluşturduklarını belirten Mustafa, insani yardımların ivedilikle ulaştırılması ve enkazın kaldırılması için yolların açılması, evleri yıkılanların barınmaları için uygun kampların sağlanması yönünde, özellikle Mısır ve ilgili taraflarla koordine halinde gösterdikleri çabanın devam ettiğini kaydetti.

Geçen ekim ayında yeniden imar için uluslararası ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı çeşitli kurumlarla koordineli çalışan ulusal bir ekip oluşturduklarını aktaran Mustafa, "Hükümet, Gazze'de sahada acil müdahaleler için kurduğu operasyon odası aracılığıyla ve çeşitli ortaklarla koordinasyon halinde, su, elektrik, sağlık ve eğitim de dahil, mümkün olduğunca daha çok temel hizmeti sağlamak için çalışıyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere, 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 471 gün süren saldırılarında Gazze Şeridi'nde evler ve tesisler dahil altyapının yüzde 88'i yok edildi.

  • Filistin hükümeti
  • Gazze
  • komisyon

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