  Filistin hükümeti uyardı: İşgalci İsrail ateşkesi sabote ediyor
Dünya

Filistin hükümeti uyardı: İşgalci İsrail ateşkesi sabote ediyor

Filistin hükümeti, Gazze'de ilk aşaması tamamlanan ateşkesin İsrail tarafından bilinçli biçimde manipüle edildiğini belirterek, ikinci aşamaya geçişin engellenmesine karşı uluslararası toplumu göreve çağırdı.

AA27 Ocak 2026 Salı 23:11
Filistin hükümeti uyardı: İşgalci İsrail ateşkesi sabote ediyor
Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Gazze'deki İsrailli son esire ait ceset de teslim edildiğine göre artık yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını manipüle etmek için yeni birtakım gerekçeler uydurabileceği uyarısında bulunuldu.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması için sınır kapılarının açılmasının öncelikli meseleleri olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın birliğini garanti eden her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Mustafa, Bakanlar Kurulu toplantısında özellikle Gazze Şeridi'nde kaybolanların durumuyla ilgili ulusal bir komitenin oluşturulmasına onay verdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 2 yılı aşkın süren İsrail saldırıları sonucu enkaz altında kaybolan kişilerin sayısı 9 bin 500 olarak tahmin ediliyor.

