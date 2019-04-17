13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin için Eylem Grubu: Esed rejimi en az 548 Filistinliyi işkenceyle öldürdü

Filistin için Eylem Grubu, Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu Filistinlilerin en az 548'ini işkence yaparak öldürdüğünü duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin için Eylem Grubu, Suriye'de rejimin alıkoyduğu bin 748 Filistinliden en az 548'ini işkenceyle öldürdüğünü açıkladı

Filistin için Eylem Grubunun, Suriye'de Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin yayımladığı raporda, rejimin alıkoyduğu yüzlerce Filistinlinin akıbetini gizlemeye devam ettiği bildirildi.

Raporda, Suriye'de bin 748 Filistinlinin rejim güçlerince alıkonulduğu, alıkonulanların çeşitli işkencelere maruz kaldığı ifade edildi.

"ESED REJİMİ EN AZ 548 FİLİSTİNLİYİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ"

Alıkonulanlar arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtilen raporda, rejimin bu kişilerden en az 548'ni öldürdüğü duyuruldu.

Rejim, geçen mayıs ayında yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı'ndaki sivilleri zorunlu göçe maruz bırakmıştı.

Alıkonulan Filistinlilerin bu kampın sakinleri olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

İran'dan Instagram'a tepki

İran'dan Instagram'a tepki

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Yangının ardından 'Notre Dame Katedrali'

Yangının ardından 'Notre Dame Katedrali'

İsrail aynı aileden 5 Filistinli kardeşin hayatını kararttı

İsrail aynı aileden 5 Filistinli kardeşin hayatını kararttı

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA