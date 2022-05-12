Filistin: İsrail'in ortak soruşturma talebini reddettik

Bakan Şeyh, Twitter hesabından İsrail'in ortak soruşturma talebiyle ilgili açıklamada bulundu.

İsrail tarafından gelen soruşturma talebini reddettiklerini belirten Şeyh, "Soruşturmayı bağımsız bir şekilde yürüteceğimizi teyit ettik. Soruşturmanın sonuçlarından ailesini, ABD'yi, Katar devletini, ilgili tüm resmi makamları ve kamuoyunu yüksek bir şeffaflıkla bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şeyh ayrıca, tüm göstergelerin, kanıtların ve tanıkların Ebu Akile'nin "İsrail özel güçleri tarafından öldürüldüğünü doğruladığını" vurguladı.

İsrail medyası dün, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, Filistin yönetiminden Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan mermiyi balistik teste tabi tutmak için teslim etmesini talep ettiği yönünde haberlere yer vermişti.

- AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.