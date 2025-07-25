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Dünya

Filistin kararı öfkelendirdi! Trump: Macron iyi bir adam ama...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma yönünde yaptığı açıklamasının yankıları sürüyor. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Macron'a tepki göstererek, 'Çok iyi bir adam, onu severim ama açıklamasının bir önemi yok' dedi.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 18:07 - Güncelleme:
Filistin kararı öfkelendirdi! Trump: Macron iyi bir adam ama...
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ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma kararına ilişkin, "Macron farklı bir adam. Fena biri değil. Takım oyuncusu sayılır. Ama açıklamasının hiçbir önemi yok. Çok iyi bir adam, onu severim ama açıklamasının bir önemi yok." yorumunu yaptı.

MACRON'UN TARİHİ FİLİSTİN KARARI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

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