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Dünya

Filistin Kızılayı, en büyük insani yardım konvoyunu Gazze'ye gönderdi

Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye 61 tırlık en büyük yardım konvoyunu gönderdi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 16:05 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı, en büyük insani yardım konvoyunu Gazze'ye gönderdi
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyine de ulaştırılması planlanan yardım konvoyunun gıda, içme suyu, temel bakım ilaçları ve acil durum malzemelerinden oluştuğu belirtildi.

Filistin Kızılayının 61 tırdan oluşan yardım konvoyunun, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye gönderilen en büyük yardım konvoyu olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı çalışanlarının da yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için konvoyda bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde 4 tanker akaryakıt, 4 tanker evde kullanıma uygun doğal gaz Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler heyetine teslim edildi.

Sevkiyata, çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hükümetinin izin verdiği paylaşıldı.

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören 4 günlük insani ara dün sabah uygulamaya girmişti.

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