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Dünya

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan 80 tır giriş yaptı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan dün insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 05:09 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan 80 tır giriş yaptı
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne dün giriş yapan yardım tırları hakkında bilgi verildi.

İnsani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, tırlardaki yardım malzemesinin "yiyecek, su, tıbbi malzeme ve ilaç"tan oluştuğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nibal Fersah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle insani bir "felaket" yaşadığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun gıda, ilaç ve içme suyu kıtlığı nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydeden Fersah, "İsrail, hayati öneme sahip tesislerin ve hastanelerin çalışması için gerekli yakıtın bile (Gazze'ye) girişine müsaade etmiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne İsrail saldırıları başlamadan önce, ihtiyaç duyulan insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 600 tır günlük giriş yapıyordu.

  • FilistinKızılayı
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