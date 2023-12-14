İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9794
  • EURO
    31,9669
  • ALTIN
    1896.73
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle irtibat kesildi
Dünya

Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle irtibat kesildi

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin durmasının ardından Gazze'deki çalışan tüm ekipleriyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle irtibat kesildi
ABONE OL

Gazze'de hizmet veren Telekomünikasyon Şirketi Ooredoo'un Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğunu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiğini açıklamasının ardından Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının savaşın başından bu yana beşinci kez sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişimimiz tamamen kesildi." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde İsrail saldırılarının aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bölgede çalışan Kızılay ekiplerinin hayatlarından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, iletişim ağlarındaki kesintinin ambulans hizmetlerinde ve yaralılara ulaşmada aksamalara neden olacağı kaydedildi.

  • Filistin Kızılayı
  • İnternet hizmeti
  • İletişim kesintisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.