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Dünya

Filistin Kızılayı: Han Yunus'taki sığınmacı çadırları ateşe verildi

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini bildirdi.

AA30 Ocak 2024 Salı 22:08 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı: Han Yunus'taki sığınmacı çadırları ateşe verildi
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Kızılaydan yazılı bir açıklama yapıldı.

Daha önce kentteki Kızılay binasına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, binanın dış duvarını yıktığı, çalışanlara ve sığınmacılara ateş açtığına dikkat çekilen açıklamada, ekiplerinin, yaralıların, hastaların ve binadaki binlerce yerinden edilmiş kişinin güvenliğinden "derin endişe duyulduğu" ifade edilerek "durumun daha tehlikeli hale geldiği" uyarısında bulunuldu.

Kızılayın ses kaydını yayınladığı Acil Bölüm Başkanları Muhammed Ebu Musbih de İsrail güçlerinin Kızılay binasının önünde konuşlandığını, merkezin yakınındaki El-Emel Hastanesinin çevresine kurulmuş sığınmacı çadırlarına sis bombası attıklarını söyledi.

Birden fazla çadırın ateşe verildiğini belirten Ebu Musbih, İsrail araçlarının hastane avlusuna da konuşlandırıldığını, çeşitli yönlerden ateş edildiğini belirtti.

Filistin Kızılayı, daha önceki açıklamasında, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini ve her iki yerdeki çalışanlar ile buralara sığınan insanlardan mekanları boşaltmalarının istendiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 bin 636 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazze Şeridi
  • Han Yunus
  • Sığınmacı çadırları

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