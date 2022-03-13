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Dünya

Filistin: Kosova Büyükelçiliği Kudüs'ten Tel Aviv'e taşınırsa bu ülkeyle ikili ilişki kurarız

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin Tel Aviv'e taşınması şartıyla Kosova ile ikili ilişkilerin kurulabileceğini söyledi.

AA13 Mart 2022 Pazar 02:05 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 02:05
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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliki, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gervalla'nın, ülkesinin Filistin ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirttiği kaydedildi.

Maliki'nin de Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin Tel Aviv'e taşınması durumunda Kosova ile ikili ilişkilerin kurulabileceğini ilettiği ifade edildi.

Maliki'nin ayrıca "Kudüs'te Büyükelçiliğin bulunması, uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyi kararına ve Avrupa Birliği'nin tutumuna aykırıdır. Bu ihlal, Kosova'nın uluslararası tanınırlık kazanma ve uluslararası topluma katılma yolunda ilerlemesine fayda sağlamayacaktır." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı Mart 2021'de yaptığı açıklamada, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

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