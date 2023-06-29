Filistin: Kur'an-ı Kerim yakılması nefret ve ırkçılığın bir ifadesidir

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi olarak Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasının yakılması ve ona saygısızlık edilmesi suçunu kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin, "insan hakları ilkelerine, hoşgörü değerlerine, diğerini kabul etmeye, demokrasiye ve tüm dinlerin mensupları arasında barış içinde bir arada yaşama değerlerine karşı açık bir saldırı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Bu ırkçı eylemin ifade özgürlüğüne tamamen aykırı olduğu ve dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın hissiyatına dokunduğu" kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.