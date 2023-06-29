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Dünya

Filistin: Kur'an-ı Kerim yakılması nefret ve ırkçılığın bir ifadesidir

Filistin, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını 'İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi' olarak değerlendirerek kınadı.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 07:18 - Güncelleme:
Filistin: Kur'an-ı Kerim yakılması nefret ve ırkçılığın bir ifadesidir
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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi olarak Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasının yakılması ve ona saygısızlık edilmesi suçunu kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin, "insan hakları ilkelerine, hoşgörü değerlerine, diğerini kabul etmeye, demokrasiye ve tüm dinlerin mensupları arasında barış içinde bir arada yaşama değerlerine karşı açık bir saldırı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Bu ırkçı eylemin ifade özgürlüğüne tamamen aykırı olduğu ve dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın hissiyatına dokunduğu" kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

  • Kuran-ı Kerim yakılması
  • İslam düşmanlığı
  • Filistin

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