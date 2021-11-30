Filistin Kurtuluş Örgütü'nden UNRWA için vefa çağrısı

AA 30 Kasım 2021 Salı 22:22 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 22:22

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Mülteciler Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli, UNRWA Danışma Kurulu daimi üyesi ülkeler, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Arap ülkelerinin temsilcileri, UNRWA'ya finans sağlayan ülkeler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) katılımıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Danışma Kurulu toplantılarında konuştu.

UNRWA'nın içinde bulunduğu mali krize işaret eden Ebu Huli, mevcut bütçe açığını kapatmanın, Ajansa bağlı kurumların hizmet veremeyecek duruma gelmesini önleme ve Filistinli mülteciler meselesine kapsamlı, adil bir çözüm buluncaya kadar Ajansın çalışmalarını sürdürebilmesi için çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmesini sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Uluslararası toplum ile donör ve finansör ülkelere "UNRWA'yı kurtarma" çağrısında bulunan Ebu Huli, Ajansın içinde bulunduğu mali krize ve acil insani çağrılarına yeterli cevap gelmemesinin, sunduğu hizmetleri olumsuz etkilediğini ve bunun Filistinli mültecilerin hayati durumlarına da yansıdığını söyledi.

UNRWA, son dönemde Arap ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğindeki düşüş nedeniyle finansal kriz yaşadığını ve bu durumun çalışanlarının maaş ödemelerini dahi etkileyebileceğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunun 1949'da aldığı kararla Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kurulan UNRWA'nın halen 5,4 milyon mülteciye hizmet sağladığı kaydediliyor.