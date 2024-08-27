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Dünya

Filistin: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

Filistin yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki göstererek, 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek.' açıklaması yaptı.

AA27 Ağustos 2024 Salı 07:38 - Güncelleme:
Filistin: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermez. Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Ebu Redine, ABD yönetimini ayrıca Filistin halkına karşı Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını sürdüren müttefiki İsrail'i durdurmaya davet etti.

Bu arada Filistin Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki kışkırtıcı çağrısına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in mübarek Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme ve sürdürdüğü tehditlerini son derece tehlikeli görüyoruz. Ben-Gvir'in çağrısını, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine tapınak inşa etmenin ilanıdır." ifadeleri yer aldı.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia ederek, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

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