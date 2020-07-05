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Dünya

Filistin Sağlık Bakanı: El-Halil'de koronavirüs kontrolden çıktı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, güneydeki el-Halil kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrolden çıktığını söyledi. Mey Keyle, 'Cumartesi sabahından bu yana el-Halil'de 173 vaka tespit edildi' dedi.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 09:16 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 09:22
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Filistin televizyon kanalına konuşan Keyle, cumartesi sabahından bu yana el-Halil'de 173 vaka tespit edildiğini, bugün sağlık durumunu yerinde gözlemlemek için kente üç bakanla gideceklerini dile getirdi.

Keyle, bakanlığının günde 10 bin test yaptığını ancak sonuçları için kapasitenin günlük 5 bin olduğunu bu yüzden sonuçlarda gecikmeler yaşandığını belirtti.

Filistin hükümetinin kentler için aldığı 5 günlük karantina kararının uzatılabileceğini ifade eden Keyle, sağlık çalışanları arasında 50 kişinin Kovid-19'a yakalandığını kaydetti.

Çarşamba günü Filistin hükümeti, el-Halil'in de aralarında bulunduğu 11 kente cumadan itibaren 5 günlük karantina uygulanacığını duyurmuştu.

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