Filistin Sağlık Bakanlığından işgalci İsrail ordusuna çağrı: Safiyye'yi serbest bırakın

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Safiyye'nin "işgal güçleri tarafından kötü muameleye uğradığı" ve alıkonulduğu belirtildi.

Ebu Safiyye'nin alıkonulmasının "sağlık çalışanlarına yönelik bir başka insan hakları ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilere hizmet ederek insani görevini yerine getirdiği için doktorlara ve hastalara saldırmak, onları alıkoymak tüm insanlık ve meslek haklarının ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, "Ebu Safiyye dahil İsrail hapishanelerinde tutulan tüm sağlık personelinin derhal serbest bırakılması için müdahalede bulunması" yönünde çağrı yapıldı.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ KEMAL ADVAN HASTANESİ HİZMET DIŞI

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.