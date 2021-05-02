Filistin, seçimlerin Kudüs'te de yapılması için İsrail'e baskının sürdürülmesini istedi

AA 02 Mayıs 2021 Pazar 07:12 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 07:12

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, seçimlerin yapılması hedefinin gerçekleştirilmesi için uluslararası toplumdaki tüm taraflarla çalışmanın sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, Kudüs'te seçimlerin yapılması konusunda onay alınır alınmaz derhal seçimlere gidilmesi yönünde kararname çıkarılacağı kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de ülkesinin dünyadaki büyükelçilerinden, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması hedefiyle İsrail'e baskı yapmaları için uluslararası toplumu ivedilikle harekete geçirmelerini istedi.

Maliki, ülkesinin büyükelçilerine, "Seçimlere engel çıkaran ve Kudüs'te yapılmasını engelleyen İsrail'dir. Dolayısıyla bu engelden dolayı tüm sorumluluğu aracısız olarak üstlenmektedir." şeklindeki ifadelerle, durumun uluslararası topluma açıklanmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Abbas daha sonra, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı.

