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Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Zanun: Kudüs her cepheden açık savaşa maruz kalıyor

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, 'Filistin'in başkenti Kudüs, işgalci İsrail'in resmi kurumları ve yerleşim örgütleri tarafından her cepheden açık bir savaşa maruz kalıyor.' dedi.

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Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, Kudüs'ün her cepheden açık bir savaşa maruz kaldığını belirterek, şehirde yaşayan Filistinlilerin İsrail'in projelerini hayata geçirmesine engel olmayan kınamalardan usandığını ifade etti.
 
Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre Zanun, toplantıda yaptığı konuşmada, Kudüs halkının, Arap ve İslam ümmetinin fiili destek ve yardımını beklediğini belirtti.
 
Zanun, "Filistin'in başkenti Kudüs, işgalci İsrail'in resmi kurumları ve yerleşim örgütleri tarafından her cepheden açık bir savaşa maruz kalıyor." dedi.
 
Filistin halkının, özellikle ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından, şehirdeki hakları konusunda büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Zanun, İsrail'in ise Kudüs halkını göç ettirme ve işgalci uygulamalarına karşı direnenleri tutuklama gibi girişimlerden vazgeçmediğini aktardı.
 
Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik her türlü girişime Han el-Ahmer'de olduğu gibi karşı koymaya ve direnmeye devam etmek gerektiğini vurgulayan Zanun, Filistinli resmi ve sivil kurumlardan "Kudüs halkının direnişini ayakta tutmak için maddi yardımları artırmalarını" istedi.
 
Arap ve İslam ülkelerindeki parlamento birliklerine "harekete geçmeleri ve Kudüs ile ilgili alınan onlarca kararın uygulanması için kendi hükümetlerine baskı yapmaları" çağrısında bulunan Zanun, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da Kudüs halkının desteklenmesi yönündeki kararların hayata geçirilmesi ve ilgili fonların etkinleştirilmesini talep etti.

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