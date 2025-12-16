Albanese, ABC News'e verdiği röportajda, Netanyahu'nun saldırıya ilişkin iddiasını reddetti.

Avustralya'nın Filistin devletini tanıması ile saldırı arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Albanese, "Dünyanın büyük bir kısmı iki devletli çözümü Orta Doğu'da ileriye dönük bir yol olarak kabul ediyor." dedi.

Albanese, başbakan olarak yapması gereken şeyin ülkeyi bir araya getirmek olduğunu vurgulayarak, "Özellikle şu an, olağanüstü zor bir dönemden geçen Yahudi topluluğuna kucak açmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin bu saldırıyı başkalarıyla birlikte düzenlediğine dair henüz bir kanıt olmadığını aktaran Albanese, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini dile getirdi.

Albanese, baba ve oğul olduklarını belirttiği saldırganlara ilişkin babanın 1998'de öğrenci vizesiyle Avustralya'ya geldiğini, oğlunun ise Avustralya'da doğduğunu kaydetti.

Yaşanan olayı "insanlığın en kötü yüzü" olarak tanımlayan Albanese, "Öte yandan Ahmed el-Ahmed'in tehlikeye doğru koşarak kendi hayatını tehlikeye atması, teröristin silahını cesurca elinden alırken ikinci fail tarafından 2 kez vurulması ve bu sayede hayatlar kurtarmasıyla insanlığın en iyi yüzünü de gördük." değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Avustralya polisi, silahlı saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.