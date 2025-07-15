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Dünya

Filistin Yasama Meclisi üyesi İsrail saldırısında şehit oldu

Soykırımcı İsrail tarafından düzenlenen suikastla Filistin Yasama Meclisi üyesi Muhammed Ferac el-Gul şehit oldu. Hamas'tan yapılan açıklamada, Gul'un şehadetinin Filistin davası için bir kayıp olduğu vurgulandı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 16:19 - Güncelleme:
Filistin Yasama Meclisi üyesi İsrail saldırısında şehit oldu
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Hamas, Filistin Yasama Meclisi üyesi ve hareketin yöneticilerinden Muhammed Ferac el-Gul'un, Gazze'de İsrail tarafından düzenlenen suikastla, yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamas, yöneticilerin Gul için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Gul'un bu sabah İsrail tarafından Gazze kentinde düzenlenen suikastla hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gul'un 2007-2012 yılları arasında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki hükümette Adalet Bakanı olarak görev yaptığı hatırlatılan mesajda, "genç yaşlarından itibaren davasının yükünü sırtlayan, ilkelerinden ve duruşundan hiç taviz vermeyen Gul'un şehadetinin Filistin davası için bir kayıp olduğu" ifade edildi.

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