Filistin yönetiminden ABD'nin Gazze tasarısına tam destek

Filistin yönetimi, Gazze'de Barış Kurulu'nun oluşturulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ABD'nin Gazze tasarısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Ramallah yönetiminin BMGK'da kabul edilen ABD'nin Gazze tasarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamayı aktardı.

Açıklamada, kararın "insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde girişini güvence altına aldığı, Filistin halkının kendi kaderini belirleme ve bağımsız devlet kurma hakkını kabul ettiği" belirtildi.

BMGK kararının "derhal uygulanmaya başlanması" çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Gazze sakinlerinin hayatının normale dönmesi, sivillerin korunması, zorla yerinden edilmenin önlenmesi, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi, yeniden imar sürecinin başlaması ve iki devletli çözümün korunması gerekiyor."

Açıklamada, Filistin yönetiminin ABD, BMGK üyeleri, Arap ve İslam ülkeleri, Avrupa Birliği, New York Bildirisi'ne taraf ülkelerle işbirliğine hazır olduğu kaydedildi.

Hamas ise Gazze tasarısının, uluslararası vesayeti ve İsrail'in savaşla gerçekleştiremediği hedefleri gerçekleştirecek bir mekanizmayı dayattığını savunmuştu.

- ABD'NİN GAZZE TASARISI

ABD'nin kamuoyuna yansıyan söz konusu Gazze tasarısında, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ile Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın imzacı olduğu Gazze Barış Planı'nın önemine dikkat çekilerek bu çerçevede sürecin devam edeceği belirtildi.

Karar metninde, Gazze'de ateşkesin ilgili tüm taraflarca tamamen uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı.



Uluslararası hukuki statüye sahip "Barış Kurulu" adı verilen yapılanma şemsiyesi altında Gazze'nin yeniden yapılanma ve inşası sürecinin yürütüleceği kaydedildi.

Metinde, şu ifadelere yer verildi:



"Filistin yönetiminin reform programı eksiksiz uygulandıktan ve Gazze'nin yeniden inşası belirli bir noktaya geldikten sonra nihayet Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı ve devletleşmeye giden kapsamlı bir yol ortaya çıkabilecektir."

Kabul edilen kararda, Barış Kurulu'nun ve onunla birlikte kurulan diğer uluslararası sivil ve güvenlik varlıklarının yetkisinin, 31 Aralık 2027 tarihine kadar süreceği, konseyin bu süreyi uzatabileceği aktarıldı.