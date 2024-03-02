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Dünya

Filistin yönetiminden dünyaya ''Ramazan'' ikazı! ''Aynı suçu Hıristiyanlığa karşı da işleyecekler''

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, Ramazan ayını hedef alan İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'ya tepki gösterdi. Eliyahu'nun sözlerini, 'Müslümanları ve İslam'ın değerlerini hedef alan bir din savaşıdır.' şeklinde değerlendiren el-Habbaş, uluslararası toplumu da uyararak, Dünya ona ve onun utanç verici açıklamalarına sessiz kalırsa, bugün İslam'a saldıran, aynı suçu Hıristiyanlığa karşı da işleyecektir.' değerlendirmelerinde bulundu.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 03:55 - Güncelleme:
Filistin yönetiminden dünyaya ''Ramazan'' ikazı! ''Aynı suçu Hıristiyanlığa karşı da işleyecekler''
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik, "Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir." dedi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Başyargıç Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Ramazan ayının önemine ilişkin Habbaş, "Ramazan ayı, kökleri Filistin toplumunda ve dünya çapında iki milyardan fazla Müslüman'ın ruhunda yer alan dini bir inançtır ve İslam inancının dayandığı esaslarından biridir." açıklamasını yaptı.

"CANİCE VE FAŞİST AÇIKLAMALAR"

Habbaş, daha önce Gazze'de nükleer silah kullanma çağrısında bulunan aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu için, "Aynı suçlu, Gazze Şeridi'nin nükleer bombayla vurulmasını ve yok edilmesini talep eden canice ve faşist açıklamalar yaptı." ifadesini kullandı.

Filistinli Başyargıç Habbaş, İsrailli Bakan'ın sözlerine işaret ederek, "Bu açıklamalar İslam'ı, Müslümanları ve İslam'ın değerlerini hedef alan bir din savaşıdır." dedi.

"AYNI SUÇU HIRİSTİYANLIĞA KARŞI DA İŞLEYECEK"

Habbaş, "Dünya ona ve onun utanç verici açıklamalarına sessiz kalırsa, bugün İslam'a saldıran, aynı suçu Hıristiyanlığa karşı da işleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayının önemine değinen Habbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, meşru davalarımız ve haklarımız uğruna, dini mukaddesatımızı korumak adına içimizdeki çalışma ve iman gücünü canlandıran bir inanç olarak kalacaktır. Silinecek ve yok edilecek olan ırkçı İsrail işgali, onun araçları ve zebanileridir."

Habbaş, "Uluslararası toplum, bu ırkçıların, ırkçı ve terörist zihniyetiyle dünyayı yakıp kül etmelerini engellemek için çok geç olmadan acil harekete geçmelidir." şeklinde konuştu.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKAN'IN "RAMAZAN"A YÖNELİK SÖZLERİ

İsrail'in başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslami değerleri hedef aldığının altını çizen Habbaş, "Müslümanların dini sembollerine saldıran işgal devletini (İsrail) yöneten faşist hükümete yönelik herhangi bir tepkiden dolayı Filistinliler ve Müslümanlar suçlanmamalı." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, dün, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bir sonucu olarak ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilimden korkmama çağrısı yaparak, "Ramazan ayı kavramını ve bu aya yönelik korkularımızı silmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığını yaptığı "Yahudi Gücü" partisine mensup Eliyahu, zaman zaman Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere "nükleer bomba atma ve onları yaşadıkları yerlerden sürme" gibi çağrılar yapıyor.

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