Filistin Yönetimi'nden İsrail'e ''Kudüs gerginliği'' uyarısı

AA 18 Temmuz 2021 Pazar 13:10 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 13:10

Filistin resmi haber ajansına göre, Filistin Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve gerçekleştirdikleri ihlallerin kınandığı belirtildi.



Bu baskınların güven ve istikrarı tehdit ettiğine, Filistinlilerin dini duygularını tahrik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail yönetiminin söz konusu gerginlikten sorumlu olduğu vurgulandı.



Açıklamada ayrıca, İsrail'in bu provokasyonunun, ABD yönetiminin Kudüs'teki tarihi statükonun korunması yönünde yaptığı çağrıya bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi.



- Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.



Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.



Öğleden sonra da fanatik Yahudilerin baskınlarını sürdürmesi beklenen Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.