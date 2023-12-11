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Dünya

Filistin yönetimine ''ABD ile ilişkileri dondurma'' çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki 3 sol parti, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin ardından, Filistin yönetimini Washington ile ilişkileri dondurmaya çağırdı.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 03:25 - Güncelleme:
Filistin yönetimine ''ABD ile ilişkileri dondurma'' çağrısı
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Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro üyesi Remzi Rabah ve Filistin Demokratik Birliği Genel Sekreteri Salih Rafet, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

ABD ile İngiltere'nin, Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili ortaya attığı öneri ve düşüncelere karşı olduklarını belirten 3 siyasi parti, "bu önerilerin, Filistin meselesinin bir güvenlik meselesine dönüştürülmesini hedeflediğini ve çatışmanın siyasi temelini oluşturan 'işgale' değinmediğini" ifade etti.

Gazze'nin geleceğinin, Batı Şeria ve Kudüs'ün geleceğinden ayrılamayacağı ve savaş sonrasıyla ilgili kararın da Filistinliler tarafından alınacağı vurgulanan açıklamada, Filistin yönetimine, saldırılar duruncaya kadar ABD ile ilişkileri dondurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "ABD, bu ve öncesinde aldığı pozisyonlarla Filistin halkına karşı saldırıların ve soykırımın ortağı olduğunu ve uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Arap ülkelerine benzer bir pozisyon alma ve ABD yönetiminin temsilcilerini bölgede ağırlamaktan vazgeçme çağrısına yer verildi.

BMGK'de, Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, 8 Aralık'ta düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken, İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.

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