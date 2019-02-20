12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3135
  • 6,0275
  • 229.443
  • 101.631
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kudüs İşleri Bakanı el-Hüseyni: İsrail, Mescid-i Aksa'yı bölmek istiyor

Filistin yönetiminin Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölme planına karşı uyarıda bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in sinagoga dönüştürmek amacıyla Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı ve doğu bölgesinde kontrolü sağlamaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in hiçbir gerekçe göstermeden bu bölgenin restore edilmesini ve Aksa'nın doğu bölgesindeki taş ve toprakların kaldırılmasını yasakladığına dikkati çeken Hüseyni, "(İsrail) Bölgenin kontrolünü kolaylaştırmak için sahipsiz kalmasını istiyor." dedi.

İsrail'in yıllardır Aksa'yı baskınlarla "zamansal" olarak böldüğünü, şimdi de "mekansal" olarak bölmeye çalıştığını belirten Hüseyni, İsrail vatandaşı Arapların ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya dokunulmasını kabul etmediğini vurguladı.

"AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni, "Aksa kırmızı çizgimizdir ve ona yönelik herhangi bir ihlal kabul edilemez. Dün hiçbir planlama olmadan yapılan gösteriler durumun ciddiyetinin göstergesidir." diye konuştu.

İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine önceki gün Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında nöbet tutan cemaat de dün yatsı namazından sonra İsrail polisinin saldırısına uğramıştı. 

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Altındağ'da konuşuyor

Başkan Erdoğan Altındağ'da konuşuyor

Kavala soruşturmasında yeni gelişme

Kavala soruşturmasında yeni gelişme

Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

Apaydın ve Deniz görevden alındı

Apaydın ve Deniz görevden alındı

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA