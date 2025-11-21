İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Filistin'de 77 yıllık yerleşimci terörü: İşgalin finansörüne “derhal” çağrısı

Filistin yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan yerleşimci saldırılarının ağır sonuçlarından işgalci İsrail hükümetini sorumlu tuttu. Öte yandan soykırıma en büyük finansmanı sağlayan ABD'ye 'İsrail yerleşimci terörünü durdur' çağrısında bulundu.

AA21 Kasım 2025 Cuma 18:56 - Güncelleme:
Filistin'de 77 yıllık yerleşimci terörü: İşgalin finansörüne “derhal” çağrısı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil'de düzenlediği terör saldırıları şiddetle kınandı.

Bunun, Filistinlilere yönelik artan saldırıların bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör eylemleri ciddi bir tehlike arz ediyor ve sonuçlarından tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tel Aviv yönetiminin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen bu saldırıları durdurması ve bölgeyi daha fazla gerginlikten uzak tutması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ABD'den İsrail'e Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terör eylemlerine koruma sağlamayı durdurması, uluslararası hukuka uyması ve Batı Şeria'daki Filistin şehirlerine, köylerine ve kamplarına yönelik saldırıları durdurması için derhal baskı yapması istendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarında artış yaşanıyor. İsrail ordusunun koruması altında yapılan bu saldırılar, evleri ve araçları yakmaktan Filistinli çiftçilere saldırmaya kadar pek çok şekilde yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılarda, 1078 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.

