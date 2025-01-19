Filistin'de acı bilanço artıyor: İsrail hapishanesinden bir gencin cesedi çıkarıldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim kentinde yer alan Dehiyşa Mülteci Kampı'ndan 22 yaşındaki Muhammed Yasin Halil Cebir'in 11 Aralık 2023'ten bu yana "idari tutuklu" olarak cezaevinde tutulduğu kaydedildi.

Negev Cezaevi'nde tutulan Cebir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistinli tutuklunun hayatını kaybetme nedenine ilişkin detaylı bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı.



Ancak Cebir'in tutuklanmasından bir buçuk yıl önce batın bölgesinden yaralandığı, o zaman bağırsaklarından bir kısmının alındığı, İsrail tarafından alındığında da acil sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde öldüğü tespit edilen Filistinlilerin sayısının 56 olduğu bildirildi.

İsrail hapishanesinde tutulan 22 yaşındaki Cebir'in vefatının İsrail'in vahşet siciline eklenen yeni bir suç olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma "Filistinliler aleyhinde işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrailli liderlerin yargılanması konusunda ciddi adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

