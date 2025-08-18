İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8825
  • EURO
    47,7464
  • ALTIN
    4381.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin'de ''geçici anayasa komisyonu'' kurulacak
Dünya

Filistin'de ''geçici anayasa komisyonu'' kurulacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'geçici anayasa' hazırlaması amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Filistin'de ''geçici anayasa komisyonu'' kurulacak
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, "Filistin Ulusal Yönetimi'nden devlete geçiş için anayasa taslağı hazırlayacak komisyonun" oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Komisyonun, "bağımsızlık bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, Birleşmiş Milletler kararları ve insan hakları sözleşmeleriyle uyumlu bir geçici anayasa hazırlayacağı" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın "İsrail saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin çekilmesi ve Filistin devletinin Gazze'de sorumluluğu devralmasının ardından yapılacak genel seçimler ile eylülde düzenlenecek uluslararası barış konferansına hazırlık kapsamında" atıldığı belirtildi.

Kararnameyle aynı zamanda, anayasa taslağının hazırlanmasında geniş toplumsal katılımın sağlanması amacıyla "teknik alt komisyonlar" ile halkın görüşlerini alacak "çevrim içi platform" kurulması da öngörüldü.

Anayasa Komisyonu Başkanlığına hukukçu Muhammed el-Hac Kasım'ın getirildiği belirtilirken, 17 kişiden oluşan komisyon üyeleri arasında siyasetçi ve hukukçuların yer aldığı kaydedildi.

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu Avrupa'dan 15 ülke, 30 Temmuz'da yaptıkları ortak açıklamada, Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Buna göre eylül ayında BM Genel Kurulu marjında Filistin'e uluslararası tanınırlık sağlanmasına yönelik adımların atılması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.