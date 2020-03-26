Filistin'de koronavirüs bilançosu artıyor

AA 26 Mart 2020 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:52

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Mulhim yaptığı açıklamada, "Dün Kudüs’ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişiyle temas eden 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildi." dedi.



Böylece 9’u Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 86’ya yükselmiş oldu.

Vakalardan 17’si yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.



Mulhim, dün yaptığı açıklamada, Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece Filistin’de ilk defa Kovid-19 nedeniyle bir ölümün kaydedildiğini belirtmişti.