Filistin'de koronavirüs nedeniyle okullar kapatıldı

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:01 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:01

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle okul ve üniversitelerin yeniden iki haftalığına kapatıldığını duyurdu.



Başbakan Iştiyye, Filistin Televizyonu'nda yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı yeni önlemlerin alındığını ifade ederek, yeni tedbirlerin yarından itibaren uygulanacağını söyledi.



Özel ve devlet okullarının yanı sıra kreş ve üniversitelerin de kapatılmasına karar verildiğini belirten Iştiyye, sadece liselerin açık kalacağını kaydetti.



19.00 ile 06.00 saatleri arasında toplu taşıma ve özel araçlarla şehirler arası seyahatin de yasak olduğunu ifade eden Iştiyye, eczane ile fırınların açık olacağını, bu önlemlerin de iki hafta boyunca uygulanacağını açıkladı.



Iştiyye, iki ay önce Filistin yönetimince alınan hafta sonları tüm mekanların kapatılması kararı ile düğün ve taziye evlerinin kurulmasına ilişkin yasağın da süreceğini belirtti.



Filistin Başbakanı'nın duyurduğu önlemler, Hamas Hareketi'nce yönetilen abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uygulanmayacak.





- Filistin'de tehlike çanları çalıyor

İsrail'de halkın üçte birinden fazlasına Kovid-19 aşısının ikinci dozunun yapılmış olması nedeniyle ocak ayında 10 bine kadar çıkan günlük vaka sayısı yarı yarıya düşerken Filistin'de ise artmaya devam ediyor.



Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, perşembe günü bir ajansa yaptığı açıklamada, günlük vakalardaki yükseliş ve hastane doluluk oranının artması nedeniyle Filistin'de Kovid-19 salgınının son derece endişe verici olduğunu belirtti.



Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında geçen hafta binin altına düşen günlük vaka sayısında son günlerdeki artış dikkati çekiyor.



Hafta başından itibaren özellikle Batı Şeria'daki artışlar yüzünden Filistin'de günlük vaka sayısı yeniden binin üzerinde seyrediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti, 1623 kişinin testi de pozitif çıktı.



Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 236'ya, vaka sayısının da 206 bin 438'e yükseldiği Filistin'de iyileşenlerin sayısı da 188 bin 201 oldu.