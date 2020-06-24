Filistin'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle cuma namazı yeniden askıya alındı

AA 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:48

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Salgının yayılması ve vaka sayısının artışa geçmesi nedeniyle, halkımızın selameti için bu hafta cuma namazının kılınmaması yönünde karar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, diğer vakit namazlarının camilerde kılınmaya devam edileceği kaydedildi.

Filistin'de Kovid-19 vakalarında yaşanan düşüş sonrası olağanüstü hal kaldırılmış, hayatın normale dönmesiyle cami ve kiliseler de ibadete açılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 142 yeni vaka tespit edildi. Böylece işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki vaka sayısı 1517'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı 616 oldu. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 5 kişi hayatını kaybetti.