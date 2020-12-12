İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2020 Cumartesi / 27 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin'de Kovid-19 yayılımını artırdı: Vaka sayısı 123 bini geçti
Dünya

Filistin'de Kovid-19 yayılımını artırdı: Vaka sayısı 123 bini geçti

Filistin'de koronavirüs Kovid-19 yayılmaya devam ediyor. Salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1062'ye yükseldi, vaka sayısı da 123 bini geçti.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 15:34 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:34
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 33 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, 1845 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 182 hastanın da iyileştiği belirtildi.

Salgının başladığı mart ayından bu yana en yüksek can kaybının bugün kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, 83 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bugünkü can kayıplarından 13'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 20'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Bakanlık, son verilerle marttan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1062'ye, vaka sayısının 123 bin 2'ye yükseldiğini, iyileşen sayısının da 96 bin 531 olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.