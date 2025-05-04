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Dünya

Filistin'de Ulusal Diyalog Komitesi kuruldu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğe son vermek için 'ulusal diyalog komitesi' kurulduğunu bildirdi.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 18:12 - Güncelleme:
Filistin'de Ulusal Diyalog Komitesi kuruldu
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Filistin yönetimine ait "Filistin'in Sesi Radyosu"ndan açıklamalarda bulunan Ahmed, FKÖ'nün son gelişmeler ışığında iki komite kurduğunu belirtti.

Ahmed, kurulan ilk komitenin "Filistin halkına karşı yürütülen soykırımcı savaşı sona erdirmek için uluslararası desteği harekete geçirmek ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) maddi destek sağlamak için çalışacağını" söyledi.

FKÖ'nün kurduğu ikinci komitenin "bölünmeyi sona erdirmek için kapsamlı bir ulusal diyalog başlatmayı" hedeflediğini ifade eden Ahmed, komitenin Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sona erdirilmesi için çalışacağını dile getirdi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in 26 Nisan'da Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından, ondan boşalan koltuğa dün Azzam el-Ahmed getirilmişti.

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