Filistin'deki insan hakları örgütleri: UNRWA'nın finansını kesmek insanları açlıkla ölüme itmek demektir

İnsan hakları örgütlerinin temsilcileri, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin İnsan Hakları Bağımsız Kurumu Müdürü Cemil Serhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "UNRWA'ya sağlanan finansmanın durdurulması, profesyonel karar olmaktan uzak, siyasi bir karardır. Bu, incelenmemiş İsrail istihbarat bilgilerine dayanmaktadır ve gerçek bir yasal dayanak olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının, çok az sayıda çalışanın suçlanması nedeniyle yardımların engellenmesi üzerinden nasıl cezalandırılabileceğini soran Serhan, bunun İsrail işgal güçlerinin Gazze'de uyguladığı toplu katliamı tamamlamaya yönelik, Filistin halkının cezalandırılması için ikna edici olmaktan uzak, saçma gerekçelere dayanan bir adım olduğunu vurguladı.

Serhan, UNRWA'ya finans desteğini durduran devletlere kararlarından dönme ve Gazze'de toplu soykırıma destek yönteminden uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Gazze'de İsrail tarafından alıkonulanlara ilişkin konuya değinen Serhan, "İsrail güçleri, Gazze'den alıkoydukları Filistinlileri bilinmeyen gizli bir yerde tutarak onları çeşitli işkencelere maruz bırakıyor." dedi.

Alıkonulan Filistinlilerin, soğukta açık alanda tutulduğuna dikkati çeken Serhan, polis köpekleriyle üzerlerine saldırıldığını, yapılan aşağılamaların uluslararası ölçülere aykırı olduğunun altını çizdi.

Cemil Serhan, İsrail güçlerinin Gazze'den alıkoydukları Filistinlilere herhangi bir ilaç, uygun ve yeterli gıda vermediklerini vurguladı.

Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdür Yardımcısı Semir Zakkut da, "UNRWA'nın finansını kesmek demek Gazze'de insanları açlıkla ölüme itmek demektir." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyaya Gazze'de toplu soykırımın durması için Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarını uygulamaları çağrısında bulunan Zakkut, UAD'nin cuma günü verdiği kararlarından bu yana Gazze'de 400 kişinin şehit düştüğünü, İsrail işgal güçlerinin sivilleri hedef almayı, sivil yapıları yıkmayı, hastaneleri kuşatarak yakıt sağlanması ve sağlık ekiplerinin hareketine engel olmayı tümüyle sürdürdüğüne dikkati çekti.

Zakkut, UAD kararlarına rağmen İsrail güçlerinin toplu soykırım uygulamaktan bir adım geri atmadığını ve bunu tamamlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

- Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya ve Japonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 377 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.