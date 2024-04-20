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Dünya

Filistin'den ABD'ye sert teki: Utanç verici

Filistin, ABD'nin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik başvurusunu veto etmesine tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konu hakkında, 'hayal kırıklığına yol açan, talihsiz, utanç verici, sorumsuz ve haksız bir tutum' açıklamasında bulundu.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Filistin'den ABD'ye sert teki: Utanç verici
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Filistin haber ajansı WAFA'ya açıklamalarda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin'in üyeliğini veto etmesine ilişkin "hayal kırıklığına yol açan, talihsiz, utanç verici, sorumsuz ve haksız bir tutum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin "bölgedeki durumun kötüye gitmesinden tamamen sorumlu" olduğunu belirten Abbas, bu şekilde ABD'nin "Filistin halkının haklarına, tarihine, toprağına ve kutsallarına karşı açıkça saldırdığını ve uluslararası toplumun iradesine karşı meydan okuduğunu" ifade etti.

Abbas, "Tüm dünya uluslararası hukukun uygulanmasını ve Filistin'in hakkını savunurken, ABD işgali (İsrail) desteklemeye devam ediyor ve soykırım savaşı yürüten İsrail'in durması için zorlamayı reddediyor ve hatta çocuklarımızı öldürmek için ona silah ve para da dağıtıyor." dedi.

"Tüm uluslararası yasaları ihlal eden ABD, iki devletli çözüm ve bölgede barışın sağlanması konusunda verdiği tüm sözleri bozdu." diyen Abbas, Filistin yönetiminin "ABD ile ikili ilişkileri yeniden gözden geçireceğini" vurguladı.

Abbas, Filistin meselesine uluslararası anlamda adil bir çözüm bulunamadığına dikkati çekerken, "bölgenin bu sebepten kaos içerisinde" bulunduğunu kaydetti.

- FİLİSTİN'İN BM'YE ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

  • Filistin yönetimi
  • BM üyelik başvurusu

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