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Dünya

Filistin'den Arap Birliği'ne 'acil toplantı' çağrısı

Filistin, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkını hedef almaya devam etmesi üzerine Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 00:13 - Güncelleme:
Filistin'den Arap Birliği'ne 'acil toplantı' çağrısı
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı katliam, aç bırakma ve zorla yerinden etme şeklinde sürdürdüğü savaşın gölgesinde Arap Birliğinden acil toplantı talep etti.

Başta Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere İsrail'in halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma politikasının tehlikelerine dikkati çeken Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze'deki halka karşı sürdürdüğü soykırımı durdurmak ve Gazze'ye acil insani yardım girişini sağlamak için uluslararası toplumun acil müdahalesinin gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 363 Filistinli öldü, 105 bin 70 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail saldırıları
  • Arap Birliği
  • filistin
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