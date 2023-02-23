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Dünya

Filistin'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) acil toplantı çağrısında bulundu.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 00:31 - Güncelleme:
Filistin'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine düzenlediği, 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı baskının ardından BMGK'den acil toplantı talep etti.

Maliki, açıklamada "İsrail'in sonuncusu Nablus'ta olmak üzere Filistinlilere karşı işlediği katliamlar nedeniyle kınanması ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için talepte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Arap Birliğine ve İİT'ye acil toplantı çağrısı yaptıklarını aktaran Maliki, bu kuruluşlara üye ülkelerden İsrail'i kınama ve Filistin'in uluslararası koruma talebine destek istediklerini kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Filistin yönetiminin, İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında vatandaşları için uluslararası koruma talep etmek üzere BMGK'ye başvurmaya karar verdiğini belirtmişti.

- İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS'TA KATLİAM

İsrail güçleri bu sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

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