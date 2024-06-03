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Dünya

Filistin'den Hamaney'in Gazze ile ilgili açıklamalarına sert tepki

Filistin yönetimi, İran lideri Ali Hamaney'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına umut bağlanmaması yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Filistin halkının saldırılardan ilk etkilenen olduğu ve bunun devam etmesinin bedelini ödediğini belirtti.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Filistin'den Hamaney'in Gazze ile ilgili açıklamalarına sert tepki
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin yönetimi, Hamaney'in "Bu savaş (7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar), düşmanın (İsrail) bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassa bir anda gelerek tüm hesapları karıştırdı. Hiç kimsenin Gazze'de ateşkes anlaşmasına umut bağlamaması gerekir." yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail savaşının ve devamının bedelini ödeyen Filistin halkıdır ve kanlarını döken bu savaştan ilk etkilenen de Filistin halkı olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hamaney'in bu açıklamalarının Filistin halkının kanının heder edilmesi anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, "Filistin halkı yüz yıldır savaşıyor ve mücadele ediyor. Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık, Kudüs ve Kudüs'teki Müslüman ve Hıristiyan mukaddesatının korunması emellerine hizmet etmeyen savaşlara ihtiyaçları yok. Bu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da ulaştırmayacaktır." denildi.

Açıklamada, taleplerinin işgalin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğu vurgulanarak,, Filistin ulusal hedeflerine hizmet etmeyen politikaların kabul edilmediği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

  • Filistin yönetimi
  • Ali Hamaney
  • Gazze Şeridi

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