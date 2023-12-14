Filistin'den İsrail askerlerinin cami provokasyonuna tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin konuya ilişkin açıklaması, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı.

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampındaki bir caminin saygınlığını lekelemesinin, kınanması gereken ve saygısızca bir davranış olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, bu eylemlerin bölgeyi bir din savaşına sürükleyeceği konusunda uyardı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yakmaya çalıştığı din savaşı ateşinin sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağını, İsrail'in işlediği suçlara ve Filistin halkının ihlallerine sessiz kalması halinde tüm dünyaya yayılacağını belirtti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan, Filistin halkı, mülkleri ve kutsal değerleri aleyhindeki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.



Filistin Dışişleri Bakanlığı da Cenin Mülteci Kampındaki bir camiye İsrail askerlerinin baskın düzenlemesi ve saygısızlık yapmasının yanı sıra İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu saldırıyı destekleyen, faillerini savunan tutumunu şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve uluslararası topluma, "Filistin halkının İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin baskı, işkence ve terörizmine karşı uluslararası koruma sistemini harekete geçirme" çağrısında bulunuldu.

- İsrail askerlerinin, Cenin'de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okuması

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu.

İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir da Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerlere övgüde bulunmuştu.

İsrail güçleri, 3 gündür kuşatmaya alarak kanlı baskınlar düzenlediği ve bugün geride ağır bir yıkım bırakarak çekildiği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 12 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in 3 gün süren baskın ve kuşatmasından geriye buldozerlerle tahrip edilen yollar, ağır hasar verdirilen arabalar ile patlayıcılarla yerle bir edilen yaklaşık 20 binanın enkazı kaldı.

