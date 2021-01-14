Filistin'den İsrail'e karşı uluslararası komisyon çağrısı

AA 14 Ocak 2021 Perşembe 21:38 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 21:38

Filistin yönetimi, uluslararası topluma İsrail hapishanelerindeki tutukluların sağlık şartlarıyla ilgili araştırma yapacak uluslararası bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artışın ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, mahkumları hastalıklardan koruması, onlara karşı yasal sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

İsrail hapishanelerindeki tutukluların sağlık koşulları ile ilgili araştırma yapmak üzere uluslararası bir komisyonun kurulması çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail'in mahkumlara karşı tutumu, onlara suikast düzenlemek, onları yavaş yavaş infaz etmek ve yaşam ve sağlık haklarından mahrum etmektir. Bu da savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 223'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyeti bugün yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısının 223'e çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde 31 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Ramon Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulardan 43'ünün çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail yönetimine Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapması yönündeki çağrı yinelenmişti.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık'ta, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermişti.