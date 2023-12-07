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Dünya

Filistin'den İsrail'in tünel planına tepki: Bu felaket olur

Filistin Sular İdaresi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın yaptığı tünellere deniz suyu pompalaması durumunda çevre felaketi yaşanacağı konusunda uyardı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 00:55 - Güncelleme:
Filistin'den İsrail'in tünel planına tepki: Bu felaket olur
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İdareden yapılan yazılı açıklamada, tünellere deniz suyu pompalanmasının özellikle yer altı suları açısından büyük tehlike yaratacağı ve bunun ıslahının mümkün olmayacağı belirtildi.

İsrail'in böyle bir adım atmasının Gazze Şeridi'nde sahil yer altı su haznesinde yıkıcı etkilere yol açacağı vurgulanan açıklamada, "Yer altı sularında tuzluluk oranlarında benzeri görülmemiş artış olur. Ayrıca kum tabakasında cıvıma, bölgenin yer üstündeki birçok noktasında çökmeler meydana gelir. Kalan evlerin ve altyapının çökmesine neden olur. Toprakta tuzluluk oranını artıracağı için de tarım yapılamaz hale gelir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ni baştan sona kaplayan sahil yer altı su haznesinin kentin ana su kaynaklarından olduğu ve vatandaşların tüm su ihtiyacını buradan karşıladıkları kaydedildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin daha önce ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Hamas mensuplarının çıkmasını sağlayacağını düşünerek Gazze'deki tünellere deniz suyu doldurmak için devasa pompa sistemi inşa ettirdiği belirtilmişti.

  • Filistin Suları
  • Gazze Tünelleri
  • Çevre Felaketi

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