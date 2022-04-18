Filistin hükümeti, İsrail'in ihlallerine karşı yeni adımlar atılmasını istiyor

Başbakan Iştiyye, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği ihlalleri değerlendirdi.



Filistin halkının Kudüs'te sergilediği direnişi selamladıklarını söyleyen Iştiyye, "İşgalci güçlerin Mescid-i Aksa'da yeni bir gerçeklik yaratma ve Aksa'yı hem zamansal hem de mekânsal olarak bölme girişimlerinin halkımız tarafından püskürtülmesini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.



"İşgalci güçlerin gerçekleştirdiği saldırılar, suç düzeyine yükselen acımasızca eylemlerdir." diyen Iştiyye, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait kutsallığının korunması için bu saldırıların durması gerektiğinin altını çizdi.



İsrail'in Kudüs'te tansiyonu yükseltmesinin önüne geçilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın dünya liderleriyle iletişimini sürdürdüğünü aktaran Iştiyye, "İsrail, dolaylı olarak yapılan sözlü ve yazılı kınamalara aldırış etmiyor. Bu nedenle de işgal devletinin ihlal ve saldırılarını durdurması için yeni adımlar atılması gerekiyor." diye konuştu.



- MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLAR ARTTI



Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

