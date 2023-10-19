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Dünya

Filistin'e destek kavgası: Starbucks dava açmaya hazırlanıyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 'Starbucks Workers United' adlı sendikasına dava açacağını açıkladı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
Filistin'e destek kavgası: Starbucks dava açmaya hazırlanıyor
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ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinin haberine göre, Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir." ifadelerini kullandı.

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