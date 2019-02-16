Filistin’e ihanet itirafı 

İşbirlikçi Körfez ülkeleri, Ortadoğu’da ABD’nin İran karşıtı stratejisinin geleceğini belirlemek üzere Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen Ortadoğu Konferansı’nda Filistin davasına ihaneti açık açık dile getirdi. Resmen tanımadıkları terör devleti İsrail’in Başbakanı Benyamin Netanyahu ile aynı masaya oturarak gizli samimiyeti dışa vuran Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, “İran tehdidiyle mücadele Filistin davasından daha önemli” diyerek İslam dünyasının işgal güçleriyle barışması gerektiği mesajı verdi.

SİYONİZM’LE BARIŞ ÇAĞRISI

Varşova’da düzenlenen konferansın ‘Ortadoğu’da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek’ başlıklı oturumunda konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, “Çocukluğumuzdan beri İsrail-Filistin ihtilafının en önemli sorun olduğunu, dillendiriyoruz ancak geldiğimiz noktada çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. O da modern tarihimizin en tehlikeli meydan okuması olan İran İslam Cumhuriyeti’dir. Dolayısıyla halihazırda İran tehdidi ile mücadele Filistin davasından daha önemlidir” dedi. El Halife’nin konuşması aynı masada oturduğu İsrail lideri Netanyahu’nun Youtube’daki resmi hesabından da paylaşılırken, Mısır ve Ürdün’ün terör devletiyle sorunları çözdüğünü vurgulayarak Arap dünyasına işgalcilerle barışma çağrısı yaptı.

İSRAİL’İN SALDIRISI MEŞRU

“Hep birlikte İran tehdidiyle mücadele edebiliriz” diyen Al Halife, İran halkının değil Tahran’daki rejimin karşısında olduklarını kaydetti. Toplantıda söz alan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan da İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırının meşru olduğunu dile getirdi ve “Her ülkenin bir tehditle karşılaştığında kendini savunma hakkı vardır” diye konuştu.