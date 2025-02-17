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Dünya

''Filistin'i umursamıyorum'' sözüyle tepki çekti

İsrail destekçisi Amerikalı Yahudi komedyen Jerry Seinfeld, 'Filistin'i umursamıyorum' sözüyle sosyal medyada tepki topladı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
''Filistin'i umursamıyorum'' sözüyle tepki çekti
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The Hill'in haberine göre, Seinfeld ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı, Instagram sosyal medya platformunda aktörün tepki gören ifadesini paylaştı.

Hayranın ünlü aktörle anlarını video kaydına alırken "Özgür Filistin" demesi üzerine Seinfeld'in "Filistin'i umursamıyorum." sözleri görüntülere yansıdı.

"Seinfeld" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan aktörün tepkisi üzerine hayranı, "Bu, çok üzücü." ifadesini kullandı.

- SEİNFELD, İSRAİL'E DESTEĞİNDEN DOLAYI DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

ABD'nin köklü eğitim kurumlarından Duke Üniversitesinde Mayıs 2024'te düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan Seinfeld'i protesto eden bir grup öğrenci, Filistin bayrağı açıp alandan ayrılmıştı.

Tören esnasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrılan İsrail destekçisi Amerikalı Yahudi komedyen Seinfeld, onlarca öğrenci tarafından protesto edilmişti.

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