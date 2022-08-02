Filistin'in Kalkilya Belediyesi ile Çorum Belediyesi arasında ''kardeş şehirler'' anlaşması

Batı Şeria'daki Kalkilya Valiliği'nde düzenlenen törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kalkilya Valisi Rafi Ravacibe, Kalkilya Belediye Başkan Yardımcısı Munzir Nezzar, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk ve iki ülkeden bazı yetkililer katıldı. Anlaşmaya göre iki taraf arasında teknik, kültürel, ekonomik, çevre, eğitim gibi başlıklarda iş birliği yapılacak.

Çorum Valisi Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum ile Kalkilya belediyeleri arasındaki ilişkinin 2020 yılında başladığını ve bugün de protokolün imzalandığını belirtti. Çiftçi, bu iş birliğini sadece belediyeler arasında bırakmak istemediklerini valilikler ve üniversiteler seviyesine de taşımayı arzuladıklarını söyledi.

- "ÇORUM'UN KALKİLYA'YA VEREBİLECEĞİ ÇOK FAZLA ŞEY VAR"

Kalkilya heyetini en kısa zamanda Çorum'da ağırlamak istediklerini dile getiren Çiftçi, "Çorum'un Kalkilya'ya verebileceği çok fazla şey var. Bizim potansiyelimiz oldukça fazla. Bizim nüfusumuz 526 bin, aynı zamanda bir tarih, turizm ve sanayi şehriyiz. Bütün imkânlarımızı buradaki kardeşlerimizin hayat standartlarını geliştirme noktasında kullanmak istiyoruz." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, göreve geldiği dönemde Filistin'den bir belediye ile kardeşlik statüsü bulunmadığı için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Kalkilya Belediyesi ile Şubat 2021'de iletişime geçtiklerini aktaran Aşgın, heyetlerin karşılıklı ziyaretleri sonucunda bugün imzalanan anlaşmanın hazırlandığını belirtti.

- KALKİLYA'DA ÇORUM KÜLTÜR EVİ

Aşgın, "Kalkilya Belediyesi çok güzel bir kadirşinaslık örneği yaparak Çorum Kültür Evi açtı. Burada Türkçe kurslarını başlattık. 500 tane dil eğitim seti gönderdik. Birçok gencimiz, bugüne kadar Türkçe öğrenmiş ve öğrenmeye devam edecek." dedi.

Çorum Belediyesinden Kalkilya'ya birtakım spor malzemeleri desteğiyle geldiklerini dile getiren Aşgın, "Burada sokak temizleme, çöp araçları gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir. Bu anlamda da özellikle büyükelçiliğimiz Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile görüşerek fiili ya da fiziki olarak da desteklerimizi bu anlaşmayla beraber artırmış olacağız." diye konuştu.

- "BU ANLAŞMAYI TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN HALKINA BİR DESTEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kalkilya Valisi Ravacibe de iki belediye arasında imzalanan anlaşmanın neticelerini yakında almayı ümit ettiklerini söyledi.

Ravacibe "Bu anlaşma ve iş birliğini, Türk hükümeti ve halkının Filistin davasına, halkına ve Kalkilya halkına bir desteği olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya vilayeti yaklaşık 65 bin nüfusa ev sahipliği yapıyor. Tarıma elverişli Kalkilya vilayetinin çevresinde İsrail'in inşa ettiği çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor.