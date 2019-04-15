Filistin'in yeni hükümeti ilk toplantısını yaptı

Filistin'de yeni hükümet, Başbakan Muhammed Iştiyye başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başbakanlık Ofisi'nde basına açık şekilde yapıldı.

Filistin'in yeni başbakanı Iştiyye, "Hükümetin stratejisi; Filistin halkının toprakları üzerindeki mücadelesinin güçlendirilmesi, acılarının hafifletilmesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) ulusal ve merkez konseylerinin İsrail ile ilişkilerine yönelik kararların uygulanması üzerine dayanıyor." dedi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı hükümetin önlem alacağını belirten Iştiyye, uluslararası camiaya "Yahudi terörüne karşı Filistin halkına koruma sağlama" çağrısında bulundu.

"İSRAİL VE ABD'NİN YAPTIĞI BARIŞ SÜRECİNİ MAHVEDİYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir televizyon kanalına verdiği mülakatta söylediği "İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesinin barış sürecine zarar vermeyeceği" yönündeki açıklamasına işaret eden Iştiyye, "İsrail ve ABD'nin yaptığı her şey barış sürecini mahvediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Iştiyye ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 21 Nisan'da Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini aktardı.

"ARAP ÜLKELERİNİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ UMUYORUZ"

Abbas'ın Arap ülkelerinden Filistin halkına destek vermelerini isteyeceğini söyleyen Iştiyye, "Arap ülkelerinin mali yükümlülüklerini yerine getireceğini umuyoruz." dedi.

Filistin'deki ekonomik krize ABD ve İsrail'in neden olduğunu vurgulayan Iştiyye, Filistin'deki ekonomik krizi görüşmek üzere Maliye Bakanı Şükri Beşşare'nin 30 Nisan'da bağış yapan ülke temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Filistin Başbakanı, "Hükümetimiz, İsrail ve ABD'nin Filistin yönetimine karşı başlatmış olduğu mali savaşla mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Iştiyye ayrıca hükümetin çok zor şartlar altında kurulduğuna dikkati çekerek, "Hükümetin, istikrarı güçlendirmek ve Gazze Şeridi'ndeki ve her yerdeki vatandaşların acılarını azaltmak için bir planı var." diye konuştu.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin kurduğu Filistin hükümetinin üyeleri, cumartesi günü Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın huzurunda yemin ederek göreve başlamıştı.

Hamas ise Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ileri sürerek, Filistin yönetimine tepki göstermişti.