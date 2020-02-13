Filistinli aile Gazze Şeridi'nde topraksız tarımla arpa üretiyor

AA 13.02.2020 13:35 - Güncelleme: 13.02.2020 13:35

Filistinli Neccar ailesi, Han Yunus şehrinin batısında, büyüme sürecini hızlandırmak ve daha iyi kalitede çok miktarda yem sağlamak için tasarladıkları küçük bir alanda topraksız tarım yapıyor.

Hişam en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topraksız tarıma geçebilmek için uzun süredir birikim yaptıklarını ve ailenin tüm fertlerinin üretim aşamasında bizzat çalıştığını anlattı.

Neccar, ilk olarak arpaların kurutulduğunu, saf tohum haline gelen arpaların klor dolu plastik bir kapta 12 saat bekletildiğini, ardından da çimlenme işleminin başladığını ifade etti.

Çimlenme işleminin su ile nemlendirilmiş kumaşlarla kaplı plastik kaplar içinde yapıldığını aktaran Neccar, her bir kapta farklı bir tohum olduğunu belirtti.

Yetişme süresinin kış aylarında yaklaşık 14 gün, yaz aylarında ise 7 gün olduğunu kaydeden Neccar, üretim kalitesine etki eden en önemli faktörün nem ve sıcaklık olduğuna dikkati çekti.

BU ARPALARI TÜKETEN HAYVANLARIN ET VE SÜT KALİTESİ ARTIYOR



Neccar, üretilen arpaların bir yandan daha çok arpa üretimine katkı sağladığını, diğer yandan da sahip olduğu yüksek besin değeri sayesinde bunları tüketen hayvanların et ve süt kalitesini artırdığını dile getirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayvancılık sektöründe ve ekili arazi alanlarında azalmanın olduğunu vurgulayan Neccar, ürettikleri arpaların sektördeki ithal ürünlere karşı bir alternatif olacağını söyledi.

Neccar ayrıca ilerleyen zamanlarda topraksız tarım yaptıkları mekanı genişleterek, üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2015-2016 yıllarında Filistin'de yem tüketimi yaklaşık 945 bin ton olurken bunun yüzde 40'ı yerli üreticiler tarafından karşılandı, geri kalanı ise ihraç edildi.