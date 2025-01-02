İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3381
  • EURO
    36,3557
  • ALTIN
    3016.11
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinli baba, soğuktan korunmak için kazdığı çukurda ailesiyle 2025 yılına girdi
Dünya

Filistinli baba, soğuktan korunmak için kazdığı çukurda ailesiyle 2025 yılına girdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinli Tayser Obaid, Deir Al-Balah kentine bağlı Zawaida bölgesindeki imkansızlar sebebiyle ailesini soğuktan korunmak için çukur ev yaptı.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 21:26 - Güncelleme:
Filistinli baba, soğuktan korunmak için kazdığı çukurda ailesiyle 2025 yılına girdi
ABONE OL

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ederken Filistinliler, savaşın zor koşulları yanı sıra sığındıkları çadırlarda şiddetli yağmur ve dondurucu soğukla mücadele ediyor. Kış mevsiminin gelmesi ile bölgede yoğunlaşan yağmurlar, İsrail saldırılarının çıkmaza soktuğu hayatı Filistinliler için yaşanılmaz kılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinli Tayser Obaid, Deir Al-Balah kentine bağlı Zawaida bölgesindeki imkansızlar sebebiyle ailesini soğuktan korunmak için çukur ev yaptı. Çadır kurmak için ahşap ve plastik malzeme bulamayan Filistinli Tayser Obaid, git gide artan soğuklar sebebiyle çukur kazıp üzerini kapatarak ailesini bir nebze olsun soğuk kış şatlarından koruyabilmeyi hedefliyor. Filistinli Obaid, yaptığı çukur evin bir köşesine "2025" yılı kazarak, bu yılın Gazze için barış ve huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.

  • Gazze Şeridi
  • Filistinli soğuk ev
  • çukur ev

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.