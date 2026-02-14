İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

Filistinli Bakan Selame: İşgalci İsrail'in mali ablukası yönetimi felç ediyor

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, işgalci İsrail'in uyguladığı mali politikaların Filistin Yönetimi'ni çökertmeyi hedeflediğini belirterek 2026'nın son 32 yılın en ağır mali yılı olabileceğini açıkladı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
Filistinli Bakan Selame: İşgalci İsrail'in mali ablukası yönetimi felç ediyor
Filistin'in Sesi Radyosu'na konuşan Selame, "İsrail hükümeti, mali abluka yoluyla Filistin Yönetimi'ni yok etmeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Selame, "Tahminime göre, bu yıl Filistin Yönetimi'nin kuruluşundan bu yana mali açıdan en zor yıl olacak." dedi.

İsrail'in ekonomik baskısını, ulusal projeyi baltalamayı ve bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi amaçlayan "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendiren Selame, Tel Aviv yönetiminin 10 aydır Filistin'e ait vergi gelirlerini aktarmadığını belirtti.

Bunun, "Yönetimin vatandaşlara temel hizmetleri sağlama yeteneğini felç etmeyi amaçlayan" bir adım olduğunu kaydeden Selame, Filistin hükümetinin kamu borcunun 15,4 milyar doları aştığını ve bu rakamın "yerel ekonominin büyüklüğüne kıyasla çok yüksek" olduğunu ifade etti.

Filistin Yönetimi, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları çerçevesinde, 1994 yılında kurulmuştu.

Filistin Yönetimi, 2019'dan bu yana İsrail'in aldığı mali ve idari tedbirler nedeniyle ciddi bir finansal krizle karşı karşıya.

Filistin verilerine göre, 2015 yılı mali açıdan en zor dönem olarak kayda geçmiş; birikmiş bütçe açıkları ve ödenmemiş borçlar 4,26 milyar dolara ulaşmış durumda.

