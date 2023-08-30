Filistinli çocuğu zorla alıkoyan silahlı Yahudi yerleşimci tepki çekti

Amatör kameralara yansıyan olay, Batı Şeria'da İsrail tarafından zorla tehcir edilme tehdidi altında yaşayan Bedevi topluluklarının yaşadığı ve yakınında yasa dışı Yahudi yerleşiminin bulunduğu Han el-Ahmar beldesinde meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ve İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in aktardığı bilgilere göre, Han el-Ahmar'daki bedevi topluluğundan bir çocuk, evinin yakınlarında sürüsünü otlatmaya çıktı.

O sırada yasa dışı Yahudi yerleşimi Kfar Adumim'den gelen, ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfek taşıyan bir yerleşimci, çoban çocuğu zorla yere oturtarak alıkoydu.

Bölgedeki iki Filistinli genç kadın, çocuğu kurtarmak için yerleşimci adama karşı koydu ancak başarılı olamadı.



Görüntülerde, İsrail güçlerinin Filistinli kadınları kelepçeleyerek götürdüğü görülürken, sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi.

Kullanıcılar yorumlarında "İsrail'in apartheid rejimi, Yahudi yerleşimci terörü, çocuk istismarı ve ABD vatandaşlarının vergileriyle desteklenen İsrail şiddetine" dikkati çekti.

Kameralara yansıyan olay, Batı Şeria'daki Filistinlilerin ve Filistinli Bedevi topluluklarının günlük olarak maruz kaldığı İsrail'in keyfi ve ayrımcı uygulamalarını ve Yahudi yerleşimci terörünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde 700 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Uluslararası raporlara göre, 2022'den bu yana Batı Şeria'daki Filistinli bedevi topluluklarına karşı artan yerleşimci saldırıları ve tacizler nedeniyle 263'ü çocuk olmak üzere en az 488 kişi zorla yerinden edildi.